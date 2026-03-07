Васил Панайотов влезе в топ 10 на вечната ранглиста на Черно море

Снимка: ПФК Черно море

Капитанът на „Черно море“ Васил Панайотов влезе в топ 10 на вечната ранглиста на клуба по участия в елитното първенство.

При победата с 3:0 срещу „Септември“ Васко изигра своя мач №236 за „моряците“ в Първа лига, съобщават от клуба.

Така полузащитникът се изравни с нападателя Рафи Рафиев, който досега заемаше 10-то място, като още в следващия кръг Панайотов може да го задмине и да се изравни с 9-ия Светозар Светозаров (237 мача).

До края на сезона халфът има всички шансове да достигне и до 8-то място, на което е Янко Атанасов с 244.

Настоящият сезон е осмият за Панайотов с екипа на „Черно море“.

