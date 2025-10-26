Васил Пандов (ПП-ДБ): Американските санкции върху "Лукойл" са доста сериозни

кадър: Bulgaria ON AIR

Американските санкции върху "Лукойл" са доста сериозни, изтъкна в предаването "Опорни хора" депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов.

"БНБ излезе с едно становище, че тепърва ще се анализира, че няма да засяга банковата система... Аз не виждам опасност за банковата система пряко, но има опасност да се стигне до трудности в зареждането с горива", коментира още той пред Bulgaria ON AIR.

"За мен нашите служби в момента не изглеждат адекватно. Те трябваше да предскажат, че това ще се случи или да имат най-малкото представа. Аз никъде не видях от правителството представа, че тези санкции ще се случат - те дойдоха малко за изненада на нашето правителство, въпреки че САЩ и президентът Тръмп официално от месеци намекваше за подобни санкции. Четох в чуждата преса, че много други държави имат разработени планове какво трябва да направят, ако това се случи", посочи още Пандов.

По думите му в момента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски си гарантира, че има решаваща дума и ветото за продажбата на "Лукойл".

"Факт е, че "Лукойл" като тема изобщо, като продажба, като сделка много надхвърля г-н Пеевски. Такава сделка има геополитически последици", отбеляза Пандов.

