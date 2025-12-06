Васил Петров: Идва моментът, в който хората се събуждат

кадър: Bulgaria ON AIR

Радвам се, че хората се научиха да отстояват позицията си, да изказват себе си по този масов начин. Това каза певецът Васил Петров в "Денят ON AIR" по повод протестите в страната.

"Най-многобройната публика, пред която съм пял, беше на един митинг на СДС пред "Свети Александър Невски". Имаше 150 000 - 200 000 души. Идва моментът, в който хората се събуждат и решават, че е крайно време за искания, които трябва да поставят. Бюджетът е повод, но не е причината", коментира той.

Петров започна коледни концерти в страната.

"Тази година коледната програма е по-олекотена, но започнахме вече. Започнах в Пазарджик с много хубав концерт. После в Перник се забавлявахме много. С Христо Павлов, с моите гост-солисти - Зорница Иларионова, Таня Лазарова. Те ще присъстват и в Пловдив, Plovdiv Event Center - на 9 декември, както и в Добрич на 18 декември, в Елхово - на 22 декември, в Сандански", съобщи певецът пред Bulgaria ON AIR, като допълни, че завършва с Кюстендил, на 27 декември.

Той уточни, че основният репертоар е фиксиран, но винаги търпи нововъведения.

"Искам коледната програма да е пъстра. Публиката има друго настроение. Християнските добродетели трябва да са винаги в сърцето ни", смята Петров.

