Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът

Най-скъпият "данък" в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът. Това написа в профила си във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

Страхът да не се "набиеш на очи", да не "стане проблем", да не "останеш сам", да не се опълчиш на силния на деня. И точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система, пише той.

"Днес пак ги виждаме подредени като глутница: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов – и цялата им свита от удобни зависимости. Не ги спира това, че България е на дъното на ЕС по твърде много важни неща – доходи, образование, продължителност на живота. Не ги спира това, че много семейства живеят на ръба. И не ги спира съвестта – защото за тях "съвестта" е слабост", пише още Терзиев и добавя:

"Истината е проста и неприятна: докато нормалните хора казват "не разбирам от политика", други правят политика с живота ни – с парите ни, с правилата, с назначенията, с договорите, с това кой има чадър и кой няма."

"И после ни убеждават, че всичко е "режисирано" – че 100-хиляден протест е дело на "контрабандисти", че младите лекари не ни трябват, че всички са маскари, че "няма смисъл" да се бориш. Това е техниката: да се подиграят на смелите, на активните, за да останат само послушните."

Аз отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години. Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги, пише още столичният кмет, отбелязва БНТ.

