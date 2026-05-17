Васил Терзиев: София е готова да посрещне „Евровизия“ през 2027 година

София е готова да посрещне „Евровизия“ през 2027 година. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев, който посрещна Дара на летището в София след триумфа ѝ във Виена. По думите му столицата вече има увереността, инфраструктурата и амбицията да организира събитие от подобен мащаб, предава Дарик.

„Нямаме търпение и искаме да благодарим на Дара, че ни създаде точно тази работа", каза столичният кмет.

Терзиев подчерта, че подобни международни събития имат дългосрочен ефект върху имиджа на страната и са възможност България да се позиционира по нов начин пред света: „Пожелавам си все повече такива амбициозни проекти, които да реализираме заедно.“

На въпрос дали ще бъде необходимо финансиране от държавата, столичният кмет отговори:

„Разбира се, това е изключително скъп проект, но като Джиро д’Италия – един проект, който слага България на съвсем различно ниво. Има дълготрайни полезни ефекти за всички – за това как светът вижда България. Надявам се отново съвместно с държавата да направим едно невероятно събитие. Когато работим заедно, се вижда, че няма нещо, което да не можем да постигнем.“

По повод заявките на Пловдив и Варна също да кандидатстват за домакинството на конкурса, Терзиев заяви, че София не се притеснява от конкуренцията.

„София показа, че е много състезателна. Нас не ни е страх от конкуренция. Показахме, че можем да се справим с големи събития. Софиянци показаха невероятен дух и настроение. Убеден съм, че ние сме подготвени".

Като възможна локация за провеждането на конкурса той посочи „Арена София“, както и съпътстващи пространства, в които максимално много хора да могат да се включат и да се насладят на атмосферата около събитието.

От своя страна министърът на културата Евтим Милошев коментира, че още тази седмица Министерският съвет е готов да създаде организация с участието на всички институции, ангажирани с домакинството на „Евровизия 2027“ в България. По думите му подготовката ще обхване всички ключови елементи – организация, място, финансиране, реклама и сигурност.

