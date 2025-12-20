реклама

Васил Терзиев: София е готова за еврото

20.12.2025 / 11:50 1

снимка: Булфото

София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев във Facebook. 

Ето какво написа той: 

Столична община прие пакет от изменения в общински наредби във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Подхождаме без скрити увеличения, без нови тежести за хората и бизнеса, с пълна прозрачност. Не въвеждаме нови такси.

Не увеличаваме санкции. Не използваме еврото като претекст за поскъпване.

В редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу.

Какво поевтинява в градския транспорт:

• Билет "30 плюс“: от 1,60 лв. → 0,80 € (≈ –0,04 лв.)

• Билет "60 плюс“: от 2,20 лв. → 1,10 € (≈ –0,05 лв.)

• Еднократен билет от каса/автомат: от 1,60 лв. → 0,80 €

• Еднодневна карта: от 4,00 лв. → 2,00 €

• Нощна карта: от 2,00 лв. → 1,00 €

• 24-часова карта: от 6,00 лв. → 3,00 €

• 72-часова карта: от 15,00 лв. → 7,60 €

• Месечна карта за всички линии: от 50,00 лв. → 25,50 €

• Месечна карта за ученици и студенти: от 15,00 лв. → 7,50 €

Такса битов отпадък остава без промяна.

Няма увеличение нито в размера, нито в методиката ѝ на изчисление.

Както вече заявихме при представянето на проекта за бюджет, през 2026 г. не се предвиждат увеличения на местните данъци и такси.

Фокусът ни е върху по-добро управление на средствата, инвестиции в града и по-висока ефективност – не върху натоварване на гражданите и бизнеса.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 549821 | Одобрение: 103546
София да, ама България НЕ.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама