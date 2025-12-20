Васил Терзиев: София е готова за еврото

снимка: Булфото

София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев във Facebook.



Ето какво написа той:



Столична община прие пакет от изменения в общински наредби във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Подхождаме без скрити увеличения, без нови тежести за хората и бизнеса, с пълна прозрачност. Не въвеждаме нови такси.



Не увеличаваме санкции. Не използваме еврото като претекст за поскъпване.



В редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу.



Какво поевтинява в градския транспорт:



• Билет "30 плюс“: от 1,60 лв. → 0,80 € (≈ –0,04 лв.)



• Билет "60 плюс“: от 2,20 лв. → 1,10 € (≈ –0,05 лв.)



• Еднократен билет от каса/автомат: от 1,60 лв. → 0,80 €



• Еднодневна карта: от 4,00 лв. → 2,00 €



• Нощна карта: от 2,00 лв. → 1,00 €



• 24-часова карта: от 6,00 лв. → 3,00 €



• 72-часова карта: от 15,00 лв. → 7,60 €



• Месечна карта за всички линии: от 50,00 лв. → 25,50 €



• Месечна карта за ученици и студенти: от 15,00 лв. → 7,50 €



Такса битов отпадък остава без промяна.



Няма увеличение нито в размера, нито в методиката ѝ на изчисление.



Както вече заявихме при представянето на проекта за бюджет, през 2026 г. не се предвиждат увеличения на местните данъци и такси.



Фокусът ни е върху по-добро управление на средствата, инвестиции в града и по-висока ефективност – не върху натоварване на гражданите и бизнеса.

