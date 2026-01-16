Васил Терзиев е глобен от РЗИ-София заради кризата с боклука

Булфото

Kметът на София Васил Терзиев е бил глобен от РЗИ-София заради кризата с боклука в столицата. Това съобщи по време на парламентарния контрол вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов.

Той обясни, че РЗИ е изпратила писма и предписания до Столичната община за 4 зони на града с предупреждение, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани:

"На 14 януари, съответно на закона, беше съставен и първият акт за установяване на административно нарушение на кмета Васил Терзиев и е направено ново предписание, касаещо редовното сметосъбиране. На 20 януари изтича и второто предписание."

От своя страна отново в парламента вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че добър модел на управление е всяка община да има общинско предприятие по чистота, за да не бъде изнудвана.

В дневния си отчет за сметоизвозването от Столичната община съобщиха, че над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района на София – "Подуяне", "Слатина" и "Люлин", предаде БНР.

