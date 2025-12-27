Васил Терзиев иска да върне Витоша на софиянци

Снимка Булфото

Столичният градоначалник има важна мисия.

Кметът на София Васил Терзиев написа във Фейсбук, че 2025-а беше годината, в която Витоша ни събра около една обща кауза – да я направим достъпна, свързана с града и защитена през всеки сезон.

Вярвам, че достъпът до Витоша не е привилегия, а право. Право за всички нас, пише той, затова през пролетта представихме „Визия за Витоша“ не като проект за един сезон, а като последователна политика с хоризонт и ясен ангажимент напред във времето – ангажимент към хората, към природата, към бъдещето.

Събрахме хора и общности около една споделена идея – Витоша не може да се развива на части. Тя има нужда от цялостна визия – такава, която пази планината, отваря я и насърчава активния живот сред природата. Вече действаме и има резултати, допълва кметът и изброява постигнатото през годината: Витоша на децата – свързахме 1135 деца с планината и им дадохме възможност да я опознаят като място за знание, свобода и приключения, отбелязва столичният кмет и добавя, че всяко от тях е прекарало над 30 часа сред природата – време, което създава истории и спомени за цял живот.

Облагородени са 5 км туристически пътеки, поставени са 113 насочващи табели, обновена е също и 1 км маркировка, създадени са и 3 къта за отдих в Драгалевци и Железница.

Над 130 доброволци се включили в 8 акции от август до ноември. Това е силата на общността, когато хората вярват в промяната, казва Терзиев.

В публикацията си той пише още, че е поставено началото на нов тип връзка между града и планината. Идентифицирани са четири зелени коридора, които ще свържат София с Витоша – първите два са по течението на река Перловска (НДК - Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина - Драгалевци).

Васил Терзиев: С Никола Цолов си подарихме празнично настроение

През 2025 г. обновихме над 1,3 км ключови пътни участъци – към ски зона „Лалето“, „Ветровала“ и по ул. „Беловодски път“, „Севастократор Калоян“ и „Акад. Сандърс“, отбелязва кметът на София. В Драгалевци планираме ново пространство, което съчетава функционалността на буферен паркинг с красотата на обществен парк – място, което ограничава автомобилния поток към планината и отваря повече възможности за устойчива мобилност, спорт и време сред природата, допълва Васил Терзиев.

Направена е и първата реална крачка към възраждането на символа на Витоша. Проведено е предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево - Копитото.

В публикацията на Терзиев пише още, че „2025-а беше годината, в която поставихме стабилна основа. 2026-а ще бъде година на продължение – с повече енергия, партньорства и конкретни резултати, защото София и Витоша са едно цяло и бъдещето им върви ръка за ръка“, казва още столичният кмет, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!