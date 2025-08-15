Васил Терзиев с важна заповед

снимка: Булфото

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че е възложил да се изготви карта с всички водоизточници, които могат да се ползват при пожари.

Ето целия текст на съобщението му във Facebook:

Превенцията и сигурността не са въпрос на късмет, а на подготовка.

Днес посетих новата база на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в с. Мрамор. Видях на място халетата, планираните ремонти и чух идеите за развитие на мястото.

Това ще бъде център, където ще съберем цялата техника на дирекцията, за да реагираме по-бързо при бедствия и кризи. Сигурността на града е наша обща отговорност.

Постройките не са използвани с години, но скоро ще се превърнат в реновирана база – с зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция.

До края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители. Действаме сега.

Възложих на дирекцията да изготви карта на всички водоизточници – хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа.

Започваме от район "Нови Искър", заедно със "Софийска вода". Колкото по-добре сме подготвени днес, толкова по-сигурен ще е градът ни утре.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!