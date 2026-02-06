Васил Велев: Българският бизнес плаща най-високата цена за ток в Европа

кадър Нова нюз

„Цената на тока за небитовите потребители от началото на годината е 146 евро за мегаватчас, повече от два пъти по-висока спрямо цената, която плаща бита. Това е най-високата цена в Европейския съюз. България, заедно с Румъния и Унгария, е сред страните с най-скъп ток за бизнеса.” Това каза пред Нова нюз Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Велев посочи, че има значително увеличение спрямо същия период на миналата година, а компенсационната програма на правителството е неадекватна. Той заяви, че компенсациите трябва да се изплащат всеки месец, а не със закъснение от шест месеца.

Той коментира и необичайно високите сметки за електроенергия, за които десетки граждани сигнализираха през последните дни. По думите на Велев по-високите сметки за ток се дължат или на по-дълъг отчетен период, или на по-голямо потребление.

„Цената за битовите потребители е фиксирана - 140,03 лева за мегаватчас за целия регулаторен период от 1 юли миналата година до 30 юни тази година. Тя е една и съща през декември, януари и ще остане такава до юни включително, до новото ценово решение”, каза той.

„Правителството няма отношение към сметките за ток на бита. Неговата отговорност е да има електроенергия”, допълни още той.

