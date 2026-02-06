Васил Велев: По-добре да нямаме бюджет, вместо да харчим безконтролно

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Сегашният парламент няма легитимност да приеме нов бюджет, по-добре да нямаме такъв, отколкото да гледаме вакханалията, която се разиграва, когато се приема, това каза по bTV шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По негово мнение, приемането на редовен бюджет сега ще доведе само до теглене на нови заеми, които няма да отидат за инвестиции, а за плащане на заплати.

По думите на Велев е неизбежно да има нов удължителен закон, а редовният бюджет ще бъде приет в средата на годината, по-скоро през юли.

Важно е да не се пипа данъчната система, подчерта представителят на бизнеса. „Опитваме се да счупим това, което работи”, обясни Васил Велев.

Позицията на КНСБ изрази в студиото президента ѝ Пламен Димитров. „Ние сме за редовен бюджет от самото начало, кой да го внесе е детайл. Аз не съм политик, политиците да се разберат”, коментира той. Димитров подчерта, че без нов бюджет няма да се случат големи инвестиции, като завода на „Райнметал”.

„Спорно е дали „Райнметал” е добра инвестиция. Това е нискотехнологично и замърсяващо производство, не е от типа, който искаме”, отвърна Велев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!