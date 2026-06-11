Васил Велев за плоския данък: Богати и бедни не плащат еднакво

Стопкадър Нова нюз

Дойде ли време за премахване на плоския данък и замяната му с прогресивно подоходно и корпоративно облагане? Как да подходим, ако искаме да сме едновременно конкурентоспособни и справедливи, коментират икономистът проф. Румен Гечев и председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в ефира на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Проф. Румен Гечев коментира, че мнозинството от страни членки на ООН, ЕС и ОИСР от много десетилетия имат прогресивно данъчно облагане и там няма никакви дискусии. „Тук дискусиите обикновено възникват около Закона за бюджета всяка година. България от 2008 година досега е в сравнително уникално състояние да продължава с плоския данък, който не води до положителните ефекти, за които тези, които го предложиха, твърдяха”, посочи Гечев.

Васил Велев пък заяви, че данъкът не е плосък, а е пропорционален и богати и бедни не плащат еднакво. „Щеше да е еднакво, ако всички плащат по 500 евро данък, но те плащат 10%. Тоест богатите плащат повече, без да потребяват повече обществени услуги срещу това. В това се изразява солидарността на пропорционалния данък. Освен това, той е много ефикасен и лесен за събиране, насърчаващ плащанията. Това, което беше казано, че след въвеждането му събираемостта е намаляла, не е вярно”, заяви Велев.

Редактор "Екип на Петел",

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