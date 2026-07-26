Василев: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил отлична кандидатура

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Смятам, че ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в предаването „120 минути“ на бТВ.

Решението дали ще се кандидатирам за президент трябва да се вземе премерено, а не припряно, каза по-рано днес Андрей Гюров пред БНР.

„Ако господин Гюров се кандидатира, ще съберем Националния съвет на партията, ще обсъдим и ще излезем с официално решение. Аз като лидер не мога да предопределя това решение“, отговори Василев на въпрос дали партията би подкрепила кандидатура на Андрей Гюров за президентските избори.

Асен Василев допълни, че ще разговарят с „Демократична България“ за издигане на обща кандидатура или подкрепа за една кандидатура, посочва БТА.

„Вярвам, че за такива отговорни неща с бутане не става. Човек трябва сам да има желанието, хъса да скочи и да се пребори“, коментира Василев в отговор на въпрос дали е говорил с Андрей Гюров за кандидатурата му за президент.

Според мен, един човек, за да се кандидатира за президент, трябва да е наистина сто процента сигурен, че ще може да понесе тази отговорност, каза Василев.

А отговорността не е малка. Президентът трябва да бъде коректив на властта, не трябва да бъде неин говорител, посочи той.

И човек трябва да е готов тези битки да ги изнесе в много дълъг план. А дали Гюров е готов, това е въпрос, на който само той може да отговори, посочи още Василев.

В петък президентът Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Няма да е на политическа сила, моята кандидатура ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза тя в интервю в ефира на предаването „Панорама“ на БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

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