Василев: Няма да пречим на депутатите, искаме да ходят пеша и да си говорят с хората

От "Продължаваме промяната" (ПП) няма да пречат на депутатите да влизат в сградата на Народното събрание или в пленарна зала, искането им е народните представители да ходят пеша и да си говорят с хората. Това коментира за БТА председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на влизане в сградата на парламента.

Народният представител добави, че няма да допускат коли.

Депутати от "Продължаваме промяната" с коли са блокирали входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Акцията е в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов.

На всеки вход на Народното събрание има депутати от ПП.

В района на сградата на Народното събрание има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили около парламента е ограничено. На паркинга зад сградата на парламента също има засилено полицейско присъствие.

