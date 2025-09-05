Василев: Обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори няма да има

Снимка: Булфото

"Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща."

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, предаде БГНЕС.

"Вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да свършим някаква истинска работа. Чухте предложение за майчинските, знаете предложението за заплатите на младите лекари. Това е нещо, което реално ще се отрази на живота на българските граждани", допълни Василев.

Асен Василев коментира и побоя над шефа на полицията в Русе: "Не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полиция, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. Това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. Това показва неспособност на полицията да защити себе си, камо ли да може да защити гражданите. От друга страна, когато мутренското е на почит и не се вземат мерки за това да има ред в държавата осмокласници почват да пребиват шефа на полицията, което не е нормално."

