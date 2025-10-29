Василев: Проектобюджетите на НЗОК и на Държавното обществено осигуряване са скандални

Снимка: Булфото

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи като скандални проектите за бюджет на Националната здравноосигурителна каза (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО) .

„Силно се надявам това да бъде някаква лоша шега от страна на управляващите и да не се окаже истина“, каза Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Както пророкувах, няма една дума и една стотинка за младите лекари, каза още Василев, цитиран от БТА. В бюджета на НЗОК в евро има 1 млрд. допълнителни приходи почти и няма една стотинка за младите лекари, въпреки че вчера управляващите късаха ризи как с този бюджет ще им бъде решен проблемът на младите лекари, медицинските сестри и всички други работещи в сферата на здравеопазването.

Бръкнали са в джоба на хората на минимални работни заплата. Всеки месец от тези хора ще вземат по едни 30 лева. Дотам са го докарали, обясни още Асен Василев. Според него с проекта за бюджет се бърка в джоба на работещите и на фирмите с по 600 лева на година допълнителни осигуровки за пенсии, срещу което получават това, което е записано в закона - швейцарското правило, каза още Василев.

Асен Василев каза още, че майчинските и социалните плащания са замразени.

Предстои да видим държавния бюджет, там съм сигурен, че за „прасето касичка“ ще има едни много големи пари, каза още председателят на ПП.

Защото се взимат едни пари допълнително от пенсионните вноски - около 2 млрд., взимат се едни допълнителни средства, които се получават в НЗОК, вдигат се данъци и осигуровките на всички български граждани, замразяват се социални програма и всичко това е защо – защото текущото ниво на доходи със старото ниво на кражби, които те върнаха, не им излизат 3-те %, допълни Василев. Най-скандалното е, според Василев, че това става с подписа на министър от БСП.

"Г-н Гуцанов, ако с подписа си внесете този бюджет, това означава, че БСП са се отказали напълно от всякакви видове социални политики и са се присъединили към кочината на голямото Д", коментира Асен Василев.

По повод казуса с „Лукойл“ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ акад. Николай Денков обяви, че още от обявяването на санкциите се прави опит да се разбере какъв е планът на правителството за действие, но до момента се отказва отговор на този въпрос.

Сред търсените отговори са ще влезе ли управител, с какъв екип, осигурен ли е вносът на нефт и как ще бъдат плащан.

Правителството трябва да излезе пред обществото, пред народните представители и да обясни как ще действа, каза още Денков.

Това, което знам от собствен опит, е че ако от вчера, от онзи ден не е започнала работата, на 1 януари гориво няма да има, може би и преди това, допълни той. Не се опитвам да плаша никого, категоричен беше Николай Денков. Ще се опитаме да помогнем на правителството, защото последното, което ни трябва, е да свърши горивото по бензиностанциите, каза още Денков.

В отговор на въпрос защо точно сега се налага смяната на председателя на парламента, Денков отговори: След театралното изпълнение на Борисов поне нещо трябваше да се случи. Така че това е единственото, което им се е видяло безопасно.

