Василев: Всеки ще плати с 65 евро повече за здраве, а парите за лекари и превенция са замразени

Снимка: Булфото

Бюджетът на Здравната каса, предложен от кабинета „Радев“, е по-лош от този на кабинета „Желязков“. Това заяви бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в публикация във „Фейсбук“.

Според него философията на проекта е ясна: всеки гражданин, от бебе до пенсионер, ще плати с 65 евро повече през 2026 г., но ще получи същото качество на услугата като през 2025 г.

„Средствата за лекарите, медицинските сестри, отдалечените райони и превенцията се замразяват. Контролът се отлага за някой друг път“, посочва Василев.

Той отбелязва, че бюджетът на НЗОК се е удвоил за последните пет години – от 5.1 млрд. лева през 2021 г. до 10.3 млрд. лева (5.3 млрд. евро) за 2026 г., посочва Евроком. Въпреки това България остава начело в ЕС по доплащане за здравни услуги.

В анализа си Асен Василев изброява няколко проблема в предложения бюджет. По думите му парите за болниците се увеличават с 218 млн. евро, но не са предвидени средства за по-високи заплати на лекари и медицински сестри. Липсва и текст, който да ограничава възнагражденията на директорите на държавни и общински болници.

Бившият финансов министър критикува и това, че парите за извънболнична помощ растат с 4%, докато целият бюджет на Касата се увеличава с 8%. Според него това означава, че „превенцията изостава и пак ще стигнем дотам да няма направления за специалисти и за изследвания“. Средствата за лични лекари и аптеки в отдалечени населени места също са замразени.

Разходите за лекарства растат с 10%, но продължава да липсва изискване частните болници да правят търгове за медикаменти – мярка, която по думите му би спестила поне 100 млн. евро. Проектът за бюджет на НЗОК за 2026 г. вече предизвика остри критики по време на обсъжданията в Тристранния съвет в края на юни.

Василев обръща внимание и на липсата на ефективен контрол върху разходите. Той припомня, че в Народното събрание от два месеца има законопроект, който предвижда гражданите да получават SMS известия, когато Касата плаща за здравна дейност на тяхно име. Подобна идея беше отхвърлена от парламента през март тази година.

Редактор "Екип на Петел",

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