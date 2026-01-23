реклама

Василев към журналистите: Може ли първите седем години да си ги спомните?

23.01.2026 / 11:28 2

Снимка: Булфото

Напрежение в кулоарите на парламента между лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и журналисти.

Василев се подразни от прекъсващите го по време на негово изявление репортери, които го попитаха въпроси относно това защо ПП-ДБ се отказват от това да подкрепят премахването на т.нар. „мъртви души“ от избирателните списъци и защо Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни избори, пише novini.bg.

„Може ли първите седем години да си ги спомните, че не трябва да говорите, когато говори някой друг?“, обърна се той към един от журналистите.

След като отново беше прекъснат, Василев реши да си тръгне.

0
0
MrBean (преди 3 минути)
Рейтинг: 205305 | Одобрение: -1595
Прав си Серьога,особено като видиш микрофона на съветския сайт "Свободно слово" на Шаренкова,прав си.
0
0
Серж (преди 11 минути)
Рейтинг: 232023 | Одобрение: 46583
Ех, че хубава снимка сте му сложили!Ухилен

