Василев към журналистите: Може ли първите седем години да си ги спомните?

Снимка: Булфото

Напрежение в кулоарите на парламента между лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и журналисти.

Василев се подразни от прекъсващите го по време на негово изявление репортери, които го попитаха въпроси относно това защо ПП-ДБ се отказват от това да подкрепят премахването на т.нар. „мъртви души“ от избирателните списъци и защо Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни избори, пише novini.bg.

„Може ли първите седем години да си ги спомните, че не трябва да говорите, когато говори някой друг?“, обърна се той към един от журналистите.

След като отново беше прекъснат, Василев реши да си тръгне.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!