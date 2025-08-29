Василев за Никола Николов-Паскал: Не познавам това лице

Снимка: Булфото

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев настоя, че няма притеснения от Никола Николов-Паскал.

"Не познавам това лице. Неговото име нищо не ми е говорело по времето, когато бях министър на финансите. Това, което започнахме по времето на нашето управление, заедно с английското правителство, е да направим 100-процентово сканиране на целия товарен трафик на "Капитан Андреево", "Лесово" и митницата в Бургас.

Ако 100% от камионите минават през скенер, вече не сме зависими от хора на границата. Това обаче беше спряно от правителството на Димитър Главчев. Не сме имали никаква информация от ДАНС, че те работят по канал на Никола Николов-Паскал", настоя той пред Нова телевизия.

Василев обясни още, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев. Той смята, че свързването на неговото име с това на Паскал е политическа атака.

