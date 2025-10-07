Василковски: 30 години мафията си строеше, каквото и където си иска, но Природата си знае работата

Кадър Фб

Синоптикът на Нова тв Ники Василковски отново излезе с много силен пост в социалната мрежа.

Ето какво пише той:

Изведнъж цялата държавна машина се сети, че Черноморието е презастроено. А, добро утро!

А защо мълча тази държава през последните 30 години, докато мафията си строеше каквото и където си иска?

Това, което виждаме днес е само началото.

Бедствията ще стават все повече и все по-зловещи.

Природата, за разлика от нас, си знае работата!

Там, където някога е текло, рано или късно ще тече пак…

