Василковски: 30 години мафията си строеше, каквото и където си иска, но Природата си знае работата
Кадър Фб
Синоптикът на Нова тв Ники Василковски отново излезе с много силен пост в социалната мрежа.
Ето какво пише той:
Изведнъж цялата държавна машина се сети, че Черноморието е презастроено. А, добро утро!
А защо мълча тази държава през последните 30 години, докато мафията си строеше каквото и където си иска?
Това, което виждаме днес е само началото.
Бедствията ще стават все повече и все по-зловещи.
Природата, за разлика от нас, си знае работата!
Там, където някога е текло, рано или късно ще тече пак…
