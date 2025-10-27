Василковски: Дъждовете спират днес и почва сиромашкото лято, ноември ще е сух и топъл

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Валежите ще продължат днес до обяд, като ще започнат да спират първо в Западна България, но в Източна ще продължи да си вали почти през целия ден. Във всеки случай до края на деня валежите спират в цялата страна.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Времето е по-динамично днес и утре, тъй като утре отново има едно смущение, което ще премине над цялата страна от запад на изток. В района на София го ще донесе дъждз в ранните часове, а по-късно и в източните части на страната. От сруда започва дългоочакваното сиромашко лято. Това по дефиниция е времето след Димитровден, т.е. сега следва доста дълъг сух период с по-високи температури. Ще имаме стойности дори над 20 градуса. Прогнозата се запазва.

В ранните часове на сряда и четвъртък най-вероятно ще има слани в ниската част на страната, но като цяло периодът е слънчев, топъл, но и динамичен заради мъглите сутрин.

Това време ще продължи почти до към 10 ноември, посочи Василковски.

Ако зависи от мен, бих препоръчал на хората да си сменят автомобилните гуми, тъй като сутрин рано като пътуваш за работа е студеничко и параметрите на летните гуми не са подходящи за този по-динамичен период с ниски температури сутрин, коментира той.

През ноември времето ще е сухо с минимални валежи и по-високи от нормалните температури. Има данни за едно смущение около средата на месеца, но то няма да понижи особено температурите. Сняг със сигурност няма да има, тъй като дневните температури ще са високи и в най-топлите точки на страната очакваме температури в някои дни над 20 градуса, коментира Василковски.

