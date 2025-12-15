Василковски: Между празниците времето се обръща, градовете ще побелеят

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

До края на тази седмица седмица, а и в началото на следващата следобед температурите ще се качват до 7 - 13 градуса. Ог четвъртък до събота в най-топлите части на страната термометрите ще показват стойности дори до 15 градуса. Направо си е топло. Но след 20-и декември започва промяна на обстановката и с приближаването на края на годината усещането за зима ще се засилва.Поредица циклони ще преминат през страната.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Около Бъдни вечер и Коледа със сигурност валежите ще са от дъжд, а в планината от сняг. След това с падането на температурите вероятно около 26-27 декември ще се обърне дъжда на сняг. По прогнози се очакват значителни количества в планините, а в ниските части задържането на снега е по-трудно, но към края на годината има вероятност градовете да побелеят, коментира той.

Ранните прогнози за началото януари сочат, че истинската зима започва с началото на Новата година. Тогава ще има условия и за ниски температури от минус 7 - минус 8 градуса рано сутрин, и за валежи, които с тези ниски градуси би трябвало да са от сняг още в първата седмица на януари, обясни той.

