Василковски: На Бъдни Вечер започват валежи от дъжд и сняг, идва снежна и студена Нова година

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

След като вчера отбелязахме началото на астрономическата зима, в следващите дни наистина ще я усетим. На Бъдни вечер очакваме да започнат валежи от дъжд, които много бързо с нахлуването на студен въздух още на Коледа ще преминават в сняг. Разбира се, това няма да се случи навсякъде, но в централните и западните райони, както и в Дунавската равнина, ще се натрупа снежна покривка. Това показват ранните прогнози, според които вероятно ще натрупа около 5-10 см в ниската част на страната. Това съвсем не е малко и можем да очакваме усложнения в трафика. Така че зимата ще ни изненада не за друго, а защото никой не очаква да вали сняг, никой не вярва и че ще стане много студено.

Това коментира синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Но от 27 декември нататък сутрин температурите ще падат до минус 7 – минус 8 градуса в по-студените части на страната. Най-мразовитите ще е там, където няма облаци и е тихо, обясни той.

Днес и утре ще имаме мъгли и повече прахови частици, но след това с промяната на времето, това ще се разсее.

Може би на самата Нова година няма да вали сняг, но това не значи, че няма да е снежно и студено. Снеговалеж се очаква на 2 - 5 януари. Така че сняг ще има и преди Нова година, и след това. Времето ще е студено, снежно, така че ни чака истинска зима, обобщи Василковски.

Редактор "Екип на Петел"

