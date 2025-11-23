Василковски: Очертава се понеделник да е слънчев ден

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

За утре сутрин песимистите биха казали ще мръзнем като кучета от студ, но няма да е чак толкова студено, успокои синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

В западна и централна България температурите рано сутринта ще бъдат около и малко под нулата, тоест ще постържим малко лед от стъклото на автомобилите, но ще бъдат поносими, още повече, че се очертава един слънчев приятен ден.

Температурите ще се колебаят от 7 - 8 градуса в северозападна България до към 13 - 14 в повечето части на южна и източна България.

Не се очакват валежи във входа на денонощието. Възможно е рано сутринта все пак да има тези обичайни за сезона есенни мъгли, предупреди той.

Във вторник облачността ще е леко динамична, но все още без валежи.

От сряда нататък започва по-сложна циклонална обстановка, с развитието на поредица циклони. Очакват се значителни валежни количества в определени точки, предимно в южната половина на страната.

Температурите към края на предстоящата седмица малко ще се повишат, каза Василковски.

