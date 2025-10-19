Василковски: Пийнете тази вечер по-порядъчно, че утре сутринта ще е 0 градуса

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Добър вечер и ако сте на масата – Наздраве! Така пийнете си малко по-порядъчно, тъй като утре рано сутринта, както се казва ще ни трябва градус! Температурите в западна, в централна България, в отделни точки ще докоснат нулата, започна в типичния си стил синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Тези температури, посочи той, са предпоставка за слана, съответно в други ниски райони на страната - покрай водоеми, в котловини, в низини.

Видимостта ще е намалена, с мъгла, обясни още той. Иначе денят денят, както днес, така и утре се очертава да е слънчев.

На цялата страна с лека и динамична облачност и температура от 15 до към 19 - 20 градуса, обясни Василковски.

Следващите дни - около средата на седмицата се очертава малко по-динамично време, с повече облаци, с кратки превалявания, които ще преминат под формата на студен атмосферен фронт, но без особено значителни количества.

Няма да се понижават температурите, посочи той, кат продължи: Напротив тенденцията е те да се повишават и към края на предстоящата седмица ще достигнат стойности, които са характерни за така нареченото късно лято, стойности, които в топлите части на България ще достигнат около 25, може би към 27 - 28 градуса, обясни Василковски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!