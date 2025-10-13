Василковски: Рано е да плашим хората, но все пак ще предупредя

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Направо за две седмици ще ви кажа какво време ни очаква. Температурите ще останат без резки аномалии в диапазона 15 – 20 градуса. Има два по-хладни периода, през които температурите ще са по-ниски, тъй като се очакват валежи. Първият такъв период е още тази седмица от вторник до четвъртък. Валежите ще са оскъдни, локални по характер. Утре ще вали в североизночните райони, по планините, а в сряда и четвъртък – в Южна и Западна България. Не се очакват някакви проблемни количества.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Същото обаче не може да се каже з а следващия валежен период, който е доста дълъг – от 18 до към 22 октомври. Тогава имаме няколко циклона, които са се наредили. Около 20 октомври очакваме значителни валежи в цялата страна. Рано е да плашим хората, но все пак има условия да се извали по-големи количества, коментира той.

Сутрините ще са прохладни, но не и мразовити. Няма условия за отрицателни температури или мраз, коментира той.

Сиромашкото лято го отлагаме все пак във времето. То ще е в края на октомври и началото на ноември, когато ще имаме приветливи и слънчеви следобеди, коментира Василковски.

