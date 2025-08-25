Василковски: Седмицата започва много смотано, но морето е все още "чай"

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Седмицата започва малко депресиращо, смотано едно такова - с ниски температури, но това много бързо ще се промени, така че ще изтраем малко.

Това коментира синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Все пак вече сме в периода на късното лято, когато сутрин е прохладно, с мъгли в Източна България. Вече топлата част на деня е значително по-кратка. Т.е. дори да достигнем до 35 - 40 градуса в петък и събота, то ще е за кратко. Есента чука на вратата, коментира той.

Все по-често картата е насечена от едни студени атмосферни фронтове, които около 31 август, после около 6 - 7 септември се заформят. Това е периодично смущение, което преминава от запад на изток, то е с локални валежи, с понижение на температурите. По-сериозна валежна обстановка у нас се очаква на 5, 6, 7 септември. Тов може да се промени това, коментира той.

Днес и утре ще има малко повечко облаци по Черноморието, но после отново ще се закотви приятно време Водата е все още "чай". Високи вълни се очакват около 28-29 август. Става въпрос за вълни с височина до 3 - 4 метра по някои открити плажове, коментира той.

