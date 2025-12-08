Василковски: Спокойно ще е времето в дните на протестите, а Коледа и Нова година може да са и бели

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

До старта на астрономическата зима времето ще е скучно от метеорологична гледна точка - с липса на съществени валежи. Сутрин ще има мъгли в ниската част на страната, а следобед облачността ще се разкъсва. В сряда, четвъртък, петък и събота ще имаме по-високи температури - от 9 до към 14-15 градуса.Така че на протестите ще е спокойно времето.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Ранна прогноза имаме за празниците. Колкото и да е несигурна тя сочи, че около 20-и има вероятност да се оформи зона с циклони в Средиземноморието. Още е рано да сме категорични, че ще имаме снежна Коледа, но такива условия се задават. Като цяло последните дни на декември може би ще са по-динамични откъм метеорологични условия и всички се надяваме и Коледа, и Нова година да са бели, коментира той.

