Василковски: Студеното време започва от Никулден

Днес ще се поизчистят облаците и довечера времето ще е свежо, но не бих казал, че ще е топло, тъй като температури от 10 до 15 градуса са ниски, но поносими. Не се очакват драматични ветрове, но ще има хладен вятър. Днес, утре и в дряда ще е сух периода, но след това започва едно по-динамично време. Усещането за зима ще дойде след Никулден, тъй като тогава температурите ще паднат за по-дълго време. Ако от 1 до 5 декември в някои райони на страната ще измерят до 17-18 градуса, то след 6-и температурите следобед ще паднат до 5 - 10 градуса, дори в някои от дните под 5. През нощта и сутрин можем да очакваме температури до минус 2 - минус 4 градуса, дори минус 6, но това е далеч от големи студове.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

За Никулден ще падне сняг в планините. Около 10-11 декември ще имаме по-особен период, когато може да падне сняг. От 8 до 14 декември със сигурност ще е студено, облачността ще е ниска и депресираща и тук-там ще прекапе, коментира той.

Усещането за времето вече си отива към зимния сезон, но не се очаква нищо драматично за сега. Иначе за празниците е рано да се говори. Все пак по Коледа ще е по-топло от обичайното и ако има валежи, те по-скоро от дъжд. За Нова година обаче ще имаме понижение на температурите и условно може да има сняг. Като цяло температурите са по-високи от обичайните за декември, обобщи Василковски.

