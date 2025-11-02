Василковски: Температурите ще се сринат

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Денят утре ще е с променлива облачност, съобщи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

В ранните часове, отново в ниската част от страната - в котловините, в низините, покрай водоемите, ще има условия за мъгли.

В някои райони те ще са по-трайни, а иначе през деня променлива облачност - с валежи, които обаче ще започнат късно следобед, най-вече до полунощ ще обхвана западната част на страната, предупреди той.

Като температури все още остават стойностите в поносимия диапазон от 15 до към 2о градуса.

В следващите дни усещането за наближаващия по-студен сезон ще е все по-настойчиво, а разбира се сезонът на палтата, на топлите ботуши е вече тук и е време да му се насладим на един така стилен начин, който да ни носи повече добро настроение и уют.

Температурите ще се сринат през предстоящата седмица. Те ще стигнат до типичния за късната есен диапазон от 10 до към 15 градуса.

Чак към края на този период ще има условия за сланини, като и облачността ще се поразкъсва тук там, каза още Николай Василковски.

