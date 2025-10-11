Василковски: Утре ще е по-слънчево от днес

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Времето утре ще е доста по-свежо, няма да има нищо общо с апокалипсиса днес, съобщи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Очакваме с облаците да се разкъсат и слънцето да се вижда. Съответно и температурите малко по-високи от 16 до 20 - 21 градуса.

Вятърът, за разлика от днешния ден, утре се очертава да е сравнително по-тихо, което ще премахне това усещане за този откровен студ.

Свежо ще започне и предстоящата седмица. Около средата на месеца, тоест 14 - 15 октомври, преминава един бърз студен атмосферен фронт, заради който очакваме кратки, не особено значителни валежи, локални по характер.Температурите също се очертава малко да се понижат в периода сряда - четвъртък, но като цяло няма да има драстични аномалии.

В следващите 7-8 дни температури ще бъдат от 15 до към 20 градуса, обясни Василковски.

