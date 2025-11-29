Василковски: Утре ще е по-студено от днес

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре валежите постепенно ще спират, най-късно това ще стане в районите на Северозапад, където ще остане обаче динамична и предимно значителна облачността, предупреди синоптикът на Нова телевизия, Николай Василковски.

Ще има разкъсвания в хода на денонощието, но те ще са с така сравнително кратки слънчеви интервали.

По отношение на температурите остава студено, дори малко по-хладничко спрямо днешния ден. В топлите часове на неделния ден стойностите на термометрите ще бъдат от пет-шест градуса в някои западни райони до към 12-13 в централна и в източна България.

Началото на метеорологичната зима - това ще е в понеделник, когато ще е мразовита сутринта с така минимална облачност и вероятност за слани, тъй като температурите ще бъдат около и под нулата.

Следваща валежна обстановка се очертава около Никулден, но на този етап прогнозите са почти категорични, че ще вали предимно дъжд, посочи Василковски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!