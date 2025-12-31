Василковски: Утре ще има места с до минус 11 градуса

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре рано призори със сигурност температурите ще паднат около минус 10 градуса в най-студените части на България, съобщи в последната си за тази година прогноза за времето синоптикът на Нова телевизия, Николай Василковски. Възможно е дори до минус 11 градуса, допълни той.

След като бързо се изчисти облачността от през нощта, денят се очертава да е слънчев, но студен. Температурите в най-топлите часове се очертават да бъдат около около нулата.

В следващите дни, тоест първата седмица на новата година, се очертава да посрещнем една януарска аномалия. В дните до Йордановден ще станем свидетели на температурни пикове в часовете следобед до плюс 10, плюс 15 – 16 градуса, което си е доста висока температура за месец януари, поясни Василковски.

Следваща по съществена валежна обстановка се очертава от Йордановден нататък, допълни още синоптикът на Нова телевизия.

