Василковски: Утре ще има силни пориви на вятъра почти в цялата страна

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Вятърът, който затрудни големи части от България днес, ще остане и през утрешния ден. Отново ще е със силни пориви почти в цялата страна, съобщи синоптикът на Нова телевизия, Николай Василковски.

В понеделник максималната температура следобед ще се може би малко по-висока, но отново горе-долу в интервала от от един до към 7 – 8 градуса, допълни той.

Навсякъде ще е слънчево. Лека облачност сутринта в най-ранните часове е възможно да има в някои котловини на западна България.

В останалите дни от новогодишната седмица времето ще остане с параметрите на такова, свежо, приятно декемврийско време, макар и ветровито до към вторник сряда.

Около самия край на годината - сряда, и началото на Новата - четвъртък се очакват локални снеговалежи, вероятно на повече места в северна България и по планините. Температурите рязко ще се понижат до стойности рано сутрин около минус 10 дори и под минус 10 градуса, а през деня около нула градуса, обясни Василковски.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!