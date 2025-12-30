Василковски: В Новогодишната нощ ако сте навън - облечете се много добре – ръкавици, шапки, шалове, каквото намерите вкъщи

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

В последния ден на 2025 времето ще е относително слънчево, съобщи синоптикът на Нова телевизия, Николай Василковски и продължи: Казвам относително, тъй като тук там около планинските райони, все пак ще има малко по-динамична облачност.

Със сигурност ще е студено, както на 31 декември, така и на първи януари. Температурите в топлите часове ще бъдат около нулата, а вече късно през нощта ще са малко по-ниски.

Възможно е в Новогодишната нощ да превали сняг тук там в някой планински масиви, но дори и това да се случи то ще е в незначителни количества, подчерта той.

Ако посрещате Нова година някъде по планината температурите там са много ниски.

На 31 декември в топлите часове във високата част, високия планински пояс температурите ще са от минус 10, минус 11 градуса, а в по-ниските масиви до към минус 7, минус 8.

В Новогодишната нощ ако сте някъде навън - облечете се много добре – ръкавици, шапки, шалове, каквото намерите вкъщи. Температурите в западна и централна България, особено в котловините, ще паднат до към до към минус 10°, каза още синоптикът на Нова телевизия.

Очакваме да е мразовито и в първите часове на Новата година. Рано призори на първи януари отново със същите температури в същия диапазон.

А иначе след след началото на Новата година предстои първата януарска аномалия, подчерта Василковски.

Тя ще е в дните до Йордановден. Ще станем свидетели на дневния максимални температури в интервала от 10 до към 15 градуса. Събота, неделя, понеделник това ще са сравнително топли дни. Следваща валежна обстановка с дъжд и сняг предстои в периода 6 - 9 януари, каза още той.

