Снимка: Фейсбук, Н. Василковски

Внимание, гледайте какво ресто ви връщат! Това предупреждава Николай Василковски във фейсбук.

"Само за два дни се сдобих с 2 монети от по 2 лева. Върнали са ми ги като ресто по магазините, вместо 2 евро. 2 лева и 2 евро са много близки като дизайн", допълва той.

"Дали неволно, или просто са искали да се отърват от старите левчета - не знам. Познавайки масовия български търговец обаче, склонен съм да мисля, че са ме метнали", завършва Василковски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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