Василковски нахлу в новото студио на Гала и съобщи за нагла кражба

Гала изненада почитателите си, след като днес води "На кафе" заедно с панелистите си под открито небе. В един момент изненадващо пред нея се озова Николай Василковски и разкри за издвършена нагла кражба.

20 бебенца костенурки са откраднати от спасителния център в село Баня. Това е ненормална работа, как може някой как може някой да открадне костенурки малки бебенца, заяви синоптикът.

Той, Гала и другите веднага отправиха апел към извършителите да върнат костенурките на тяхното място.

Василковски използва също присъствието си, за да успокои родителите на ученици за първия учебен ден.

Често ме спират майки по улицата, когато ме видят. Те изразяват своите притеснения от това какво ще бъде времето утре, за да знаят с какви дрехи да облекат децата си. В недея вечерта ще вали, но в понеделник сутринта ще има само мрачна облачност. Изгледи за валежи обаче няма, призна по Нова Тв Ники Василковски.

