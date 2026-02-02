Василковски от Гренландия: Гренландците са твърдо решени да запазят земята си от САЩ

Кадър Нова тв

Репортерът на NOVA Николай Василковски се срещна с местните хора в столицата Нуук

Гренландия е островът, който привлече вниманието на целия свят след заявката на американския президент Доналд Тръмп да го придобие. Напрежението около датската автономна област е високо.

Репортерът на NOVA Николай Василковски е първият български журналист, пристигнал в столицата Нуук. Той разговаря с местните жители за нагласата им спрямо желанието за "колонизация" от страна на американския президент.

Ексклузивно от Гренландия: NOVA показва на място какво мислят хората за САЩ и Дания

Гренландия отхвърля колониализма през 1953 година, Оказва се, че Доналд Тръмп не е първият президент на САЩ с апетити към тази живописна част на планетата. Още през XIX век американците имат идеи да сложат ръка на този остров. Тогава Конгресът твърдо отхвърля тези идеи. По-късно - по време на Втората световна война, президентът Хари Труман предлага 100 милиона долара в злато на датското правителство, тъй и тогава, както и сега, това е датска автономия. Датчаните обаче отказват предложението.

В момента се водят преговори в тристранен формат между Съединените щати, Гренландия - представители на местната автономия, и Дания. Тези срещи - поне по информация от официални източници, вървят доста позитивно. Хората в Нуук обаче са притеснени от това, че не знаят какво ще се случи. Но са категорични, че ще направят всичко възможно да запазят тази ценна земя за себе си.

В Гренландия са съсредоточени голяма част от редките химични елементи на планетата. Под леда, който на места е с дебелина 3,5 км, се крият несметни богатства, които всеки би искал да притежава.