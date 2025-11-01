Василковски посъветва да се насладим на топлите дни, защото идва понижение на температурите

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

И утре е денят ще е слънчев, с лека динамична облачност в часовете следобед, съобщи синоптикът на Нова телевезия Николай Василковски.

Преди това обаче рано сутринта ще има мъгли в ниските части на страната - в котловините, в низините, покрай големите водоеми и в някой части на България - да речем Северозапада или Черноморието.

Тези мъгли е възможно да останат малко по-дълго време и да понижат температурите през деня.

Като цяло дневните стойности ще са 18 - 23 градуса, там, разбира се, където е мъгливо по-дълго ще се колебаят между 15 до към 16 градуса, поясни той.

С мъгли ще започне и предстоящата първа пълна седмица на ноември. В понеделник след мъгливата сутрин очакваме валежи следобед. Това ще се случи по-късно следобед първо в западна България. Във вторник ще вали и в централните и в източните райони. Температурите до вторник горе-долу ще бъдат в по-поносимия диапазон, след това ще се понижат и към края на тази предстояща седмица ще бъдат в късно есенни стойности 10 – 15 градуса и то в най-топлите часове.

