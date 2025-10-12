Василковски посочи къде утре ще е облачно

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утрешният ден ще е с много сходни параметри както днешния. Облачността остава динамична, повече разкъсвания в хода на денонощието утре на облаците се очаква в северна България, докато в южна облачността ще е по-често значителна, съобщи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Температурите утре ще са със сходни стойности, като днешните. Отново в най-топлите часове от 16 до към 20 - 21 градуса, поясни той

В планините има минимална вероятност за някакви валежи, но температурите ще са от 4 – 5 градуса по върховете, до към 9 - 10 в по-ниския планински пояс.

В следващите дни времето ще е малко по-динамично. Във вторник и сряда покрай преминаването на един макар и нестабилен студен атмосферен фронт ще има превалявания, но те ще са с локален характер.

Няма да са особено значителни по количества, но ще преминат над много части на страната.

След това времето ще се постабилизира. Температурите в целия този период няма да ни изненадат с резки аномалии.

По съществена валежна обстановка е възможно да се оформи около 20 и 23 октомври, с развитието на циклон в Средиземноморието, обясни синоптикът на Нова телевизия.

