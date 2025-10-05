Василковски предупреди цяла България за вторник

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

За разлика от днешния приятен ден с ухание на златна есен от утре започва нов динамичен период, съобщи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Понеделник, вторник и сряда от предстоящата седмица времето ще се определя от обширен Средиземноморски циклон, обясни той. За тези три дни се очакват значителни валежни количества, които поне на този етап ранните прогнози посочват, че ще са по-значителни в централна и източна България. Отново ще има количество за 72-та часа от порядъка на между 100, вероятно и някъде малко над 100 л на квадратен метър.

Засега ранните прогнози посочват, че в североизточна България може би ще паднат най-значителните валежи. Ще вали предимно дъжд. Сняг ще падна единствено и само в планинската част, и то високо в планините на западна България.

Във вторник вероятно ще са най-ниските температури за този период - говорим за дневни стойности от порядъка на между 9 и 14 градуса, предупреди той.

За разлика от първата половина на предстоящата седмица, втората такава ще е много по-спокойна - с повече слънчеви часове, с динамична облачност, но с доста по-високи температури. Отново времето ще е с така характерните параметри за златната есен - температури до към 23 и 24 градуса, обобщи Василковски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!