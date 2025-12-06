Василковски работи на празника си

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Именикът Николай Василковски бе на работния си пост на своя празник. След като честити празника на всички, които празнуват на Никулден, той обясни, че времето ще се успокои в следващите часове.

Очакваме утре до обяд да вали, макар и по-слабо. На много места в страната следобед валежите ще се изнесат предимно и само в източната част на страната - най-вече край морето, поясни той.

Температурите няма да се променят драстично. Отново ще останат в диапазона от 7 до към 12 – 13 градуса.

Вятъра, който усещахме днес, утре вече няма да е чак толкова силен и ще е предимно в крайморските области, каза Василковски.

От началото на новата седмица времето ще се успокои и по отношение на валежите - те ще спрат. Ще е мъгливо сутрин, с температури, които ще бъдат от нула до към 5 градуса.

Следобедните стойности на термометрите обаче в следващите дни се очаква постепенно да се повишава до към интервала 9 – 14 градуса, обясни синоптикът на Нова телевизия.

