Василковски разкри какво ще е времето на студентския празник

На студентския празник времето ще остане облачно в по-голямата част от страната, съобщи синоптикът на Нова телевизия, Николай Василковски.

Все пак, допълни той: утре в хода на денонощието ще се поразбутат облаците в южна България, докато на север - в Дунавската равнина, видимостта ще е понижена доста дълго, с трайни мъгли, с ниски облаци и времето ще е малко по-мрачно - с усещането и за по сериозно захлаждане по отношение на температурите.

В най-топлите часове следобед очакваме стойности в диапазона от 8 до към максимум 12 - 13 градуса, подчерта той.

В следващите дни, входа на тази на тази седмица, температурите ще се повишат леко - до към средата на периода със стойности от девет до 14 градуса.

След това - с приближаването на почивните дни, отново ще се понижат до настоящия диапазон. Валежи с по-голям вероятност се очакват в сряда и в петък, но те ще са локални и ще засегнат предимно и само източна България и вероятно планините, обясни синоптикът на Нова телевизия.

