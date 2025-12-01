Василковски се похвали с придобивка: Вижте ги колко са лъскави и как хубаво дрънкат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Аз съм един от първите хора в България със стартов комплект евромонети. Купих си го буквално преди час от един банков клон. Бях единствения човек, който го беше направил на това място. Купих си ги за спомен, разбира се. Това е такъв момент, който трябва да се увековечи. Ето го, дрънкат приятно. Трябваше да го направят този комплект с някаква приятна луксозна кутийка, за да мога да си го поставя някъде вкъщи на видно място.

Това коментира пред Нова нюз синоптикът Николай Василковски.

Показвам го това, за да видите колко е лесно да си го купиш. Отиваш в банката, аз лично почаках 2 минути, за да го извадят това пликче от някакво чекмедже. Струва 20 лева и срещу тях получаваш 10 евро и 23 цента. Монетите са лъскави, перфектни са и много хубаво дрънкат, коментира той.

Няма какво да се трупат всички в БНБ, след като тези комплекти ги има във всяка една банка, във всеки клон, посочи той.

