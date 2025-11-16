Васко Драганов: Има химия между мен и бившата ми жена и нищо чудно да се съберем

Васил Драганов е блестящ и забавен в „Комиците”, „Столичани в повече” и Народния театър, затова нямаше как да не го почетем по случай юбилея му. Екранният Радко Чеканов стана на 50 години на 6 ноември, а празненствата по този повод продължиха цели 3 дни. Макар половината му живот вече да е минало, чаровният актьор не се страхува от остаряването и си е поставил за цел да радва близките и феновете си още половин век.

„Уикенд” разпита Васко за всичко най-актуално около него, включително и за отношенията му с бившата му съпруга Андреа. Двамата имаха бурен развод през 2023-та, но понастоящем отново са си близки и си контактуват всеки ден.

- Може ли някой ден отново да се съберете с Андреа?

- В много добри отношения сме. Усещам химия между нас и нищо чудно и да се съберем някой ден, ако това е съдбата ни. Най-важното за мен е, че с Андреа пак общуваме страхотно и разногласията ни са останали в миналото.

- Най-трудният ви личен момент?

- Тежкият развод. Аз подадох молба за разтрогване на брака, решението беше мое. Въпреки напрежението, не съм изпадал в депресия. Стабилен съм, и то доста. Благодаря на семейството и децата, които бяха до мен в трудния период.

