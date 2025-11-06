Васко Драганов на 50: Копнея за нова любов

Булфото

„Копнея за една нова любов. Като всеки човек имам нужда да обичам и да бъда обичан. Мечтая си за момиче, което да осмисли тъжните ми нощи.“

Това чистосърдечно си пожела пред „България Днес“ актьорът Васил Драганов, който днес навършва 50. Звездата от „Комиците“ празнува юбилея в творческа обстановка - сред студенти и колеги в Народния театър.

Още в https://www.bgdnes.bg/bulgaria/article/21655134

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!