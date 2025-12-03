Васко Кръпката: През 1994 г. мутри с бухалки искаха да спрат дисковете и касетките ми

Булфото

Васко Кръпката наскоро върна лентата назад към спомените от първите години на демокрацията и трудния си път в бурните години на 90-те. По думите му тогава той и "Подуене блус бенд" са започнали с огромна енергия и желание за свобода – чиста, неподвластна на политика.

Групата бързо се превръща в символ на следкомунистическа България, но пътят на изкуството се оказва осеян с препятствия, пише България днес.

Кръпката си спомня най-болезнената случка от онези години:

"В един момент през 94-та ми се обаждат от склада и казват: "Бате Васко, ела да си вземеш дисковете и касетките". Били дошли хора с бухалки и казали: "Тук ще има друга музика"."

Той признава, че това е бил един от най-тъжните моменти в неговия музикантски живот.

"Мислех си, че ще убият енергията, но ченгетата си свършиха работата за шестица. Само че забавиха нещата", казва блусарят, известен и със своя легендарен шарен "Фолксваген" бус.

Още в https://www.bgdnes.bg/shou/article/21817692

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!