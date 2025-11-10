Ватерполистите на „Комодор” се класираха в „Елит” при 14-годишните

Снимки Невена Йовева

Ватерполистите на „Комодор” ( Варна ) спечелиха битката в квалификационната фаза и се класираха в група „Елит” при 14-годишните. Състезателите на треньора Константин Бурназов взеха 3 от 3 по време на квалификацията за U 14 в група „А”, която се проведе на плувен комплекс „Приморски” във Варна през уикенда.

Комодорци победиха отборите на „Аква спорт” – 17:2, „Черноморец” (Бургас) – 10:6 и КПС „Спартак 2” (Варна) – 15:2.

Домакин на квалификацията бе КПС „Спартак” (Варна), солидарен домакин – „Аква спорт”.

Победителите в битката – „Комодор” (Варна), демонстрираха страхотен отборен дух, хъс и желание по пътя към успеха.

„Спечелихме и трите мача в квалификационната фаза и се класирахме за група „Елит”. Видяхме върху какво трябва да работим – има доста неща за изчистване. Тази година голяма част от състезателите, които са във възраст U 16, вече не играят. Отборът се подмладява с една година. Набор 2012 г. са водещи с 2013 г. Имат право да вземат участие и трима състезатели набор 2014 г. Ние, разбира се, се възползвахме и включихме и по-мамлките. Прийом на клуба е да се обиграват по-малките състезатели.

Основният състав се представи подобаващо. Започвахме мачовете с основния състав и впоследствие завършвахме с по-малките, които до момента нямат голямо участие в състезания. Този турнир беше за малките и за новите състезатели, които за първи път участват в държавно първенство”, коментира треньорът на комодорци Константин Бурназов.

Той изрази задоволството си от успеха: „Доволен съм от момчетата, видях върху какво трябва да се работи. Мисля, че тази година се очертава да бъдем сред медалистите”.

Според регламента първият, класирал се в квалификацията, взема виза за „Елит”. Предстои втора пресявка – след нейното изиграване ще стаснат ясни другите три отбори, които ще попълнят елитната група. Общо шест тима ще играят в „Елит”. Мачовете започват през 2026 г. – фиксирани са в периода 16 – 18 януари.

За успеха на комодорци в квалификацията във Варна допринесоха: Борис Георгиев, Иван Трифонов, Богомил Недков, Лазар Георгиев, Никола Петров, Боян Георгиев, Данаил Манов, Максим Йовев, Георгиос Бозголис, Симеон Неделчев, Борис Господинов, Мерт Мехмедов, Никола Михалков, Йордан Димитров, Румен Арабаджиев.

Треньор на младите надежди на клуба е Константин Бурназов.

