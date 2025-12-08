Ватерполният „Комодор” с победа и минимална загуба в столицата

Снимка Пресслужба Комодор

Динамичен уикенд, наситен с много емоции, съпътства ватерполистите на „Комодор” на басейн „Диана” в столицата.

Варненци нанесоха поражение на отбора на „Локомотив” в двубой от група „Елит” при 18-годишните – 24:14 и допуснаха минимална загуба с гол разлика от ЦСКА при мъжете – 16:17.

„Получи се бърз, напрегнат двубой. Срещу ЦСКА контролирахме една трета от мача. След това съперникът започна да надделява. Разменихме си голове и в четвъртата част се стигна до изравняване.Три минути и половина преди края имахме две ситуации, които не успяхме да реализираме и изостанахме в резултата. В края наваксахме с два гола, но това не беше достатъчно, за да се поздравим с успех. Загухме с гол разлика. Мачът беше изключително динамичен и стойностен”, коментира треньорът на „Комодор” Николай Николов – Майката.

В навечерието на новогодишните празници на „Комодор” предстои последен мач при мъжете – в събота, 13 декември от 18,30 ч - срещу отбора на „Спартак” (Варна).

„Така ще изпратим годината. Всички състезатели са здрави, надявам се да мога да ги използвам пълноценно. Ще е оспорван и атрактивен мач”, добави Майката.

В група „Елит” при 18-годишните през уикенда отборът на „Комодор” нанесе поражение на „Локомотив” в столицата – 24:14.

„Разликата в класите беше очевидна. Успях да извъртя целия състав. Изпробвах някои неща. Постоянно водехме в резултата и логично победихме”, обобщи Николов.

