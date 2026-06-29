Ватиканът обвини ЕС в двойни стандарти при войните и санкциите

Пиксабей

Висшият доктринален служител на Ватикана обвини Европейския съюз в избирателно прилагане на международното право при реакциите му на въоръжени конфликти, твърдейки, че политическите и икономическите интереси все повече определят позициите на правителствата по въпросите на войната.

Изявленията бяха направени в петък при откриването на закрита среща на папа Лъв XIV с кардинали от цял свят, съобщи европейското издание „Политико“, пише бТВ.

Кардинал Виктор Мануел Фернандес, префект на Дикастерията за доктрината на вярата, заяви, че правителствата все повече тълкуват моралните и правните принципи в зависимост от политическото удобство, а не от универсалните стандарти.

„Ако дадена страна е враг, тя се осъжда като недемократична и се санкционира по различни начини; но ако е съюзник, фактът, че ѝ липсват свобода на изразяване, човешки права или демокрация, се пренебрегва“, каза той.

По отношение на ЕС Фернандес посочи, че блокът е наложил санкции на едни страни, докато е предоставял финансова и военна подкрепа на други, без да реагира по подобен начин на „други, дори по-сериозни нашествия с дори по-брутални последици за цели народи“. „Тези противоречия... навеждат на мисълта, че на практика загрижеността се свежда до политическите и икономическите интереси на различните региони на земното кълбо. Вече не съществува реална и стабилна рамка от истина и ценности“, добави той.

Изявленията бяха направени в рамките на извънредно събрание, свикано от папа Лъв XIV, което разглежда това, което той описва като глобална „култура на силата“, подхранваща съвременните войни.

Събранието обмисля и преосмисляне на традиционната католическа доктрина за справедливата война. Кардиналът твърди, че правителствата са разтегнали концепцията за законна самоотбрана отвъд първоначалния ѝ смисъл, като в тази връзка цитира Русия, САЩ и други сили, разчитащи на широки претенции за самоотбрана, за да обосноват военни намеси - от Украйна до Близкия изток.

Той предупреди, че и самата католическа доктрина за справедливата война е била манипулирана, за да легитимира „най-несправедливите войни“, и призова тя да се тълкува „в най-стриктния смисъл“, като отхвърли концепцията за превантивна война.

Според резюме на Ватикана, публикувано след дискусиите, много от кардиналите подкрепят излизането отвъд традиционната доктрина за справедливата война.

Редактор "Екип на Петел",

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